Dax sinkt auf Tagestief - Deutlicher Wochenverlust absehbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der deutsche Leitindex rutschte am Nachmittag auf sein Tagestief und gab zuletzt 1,27 Prozent auf 15.784,95 Punkte ab. Auf Wochensicht droht ihm ein Kursrückgang von 3,5 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,64 Prozent auf 26.725,45 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,88 Prozent auf 4266,77 Punkte. Nach dem Rekordhoch von 16.427 Punkten vor einer Woche war der Dax am Donnerstag wieder unter 16.000 Punkte gerutscht.

Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Europa trugen zum trüben Konjunkturbild bei. So hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im Juni deutlicher als erwartet verschlechtert, wie der Einkaufsmanagerindex von S&P Global belegt. In Großbritannien sieht die Entwicklung nicht besser aus.

Am Dax-Ende brachen Siemens Energy um über ein Drittel ein, nachdem der Energietechnikkonzern wegen anhaltender Probleme bei der Windturbinentochter Siemens Gamesa die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022/23 zurückgezogen hatte. Erst im Mai hatte das Management zum zweiten Mal in diesem Geschäftsjahr die Ergebnisprognose wegen der Schwäche im Windgeschäft gesenkt und höhere Verluste in Aussicht gestellt.

Ein Händler sprach von einer sehr schlechten Nachricht für Siemens Energy, die auch Siemens belaste. Die Papiere des Technologiekonzerns, der zu mehr als einem Drittel an Siemens Energy beteiligt ist, verloren 3,6 Prozent. Im MDax wurden die Aktien des Windturbinenherstellers Nordex mit minus 3,6 Prozent in Mitleidenschaft gezogen.

Der Euro knüpfte bei 1,0886 US-Dollar an seine Vortagsschwäche an. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0985 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,53 Prozent am Vortag auf 2,45 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,39 Prozent auf 125,01 Punkte. Der Bund-Future gewann 1,11 Prozent auf 134,26 Punkte.