Dax setzt Erholung in gemäßigtem Tempo fort

Der Dax hat am Freitag an seine jüngste Erholung angeknüpft und weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg um 0,33 Prozent auf 18.579,16 Punkte, nachdem er am Donnerstag gut ein Prozent gewonnen hatte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Gewinn von rund 1,5 Prozent an.

»Die Aktienkurse steigen auf breiter Front, da Anleger im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank Fed nächste Woche die Tiefstkurse der Technologiewerte kauften«, hieß es von der Commerzbank mit Blick auf die zuletzt besonders starken Kursgewinne der Technologiewerte. Von der Europäischen Zentralbank hatte es am Vortag bereits erwartungsgemäß eine Zinssenkung gegeben.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es am Freitag um 0,41 Prozent auf 25.336,38 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,33 Prozent.