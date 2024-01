Dax scheut Rekordhoch vor EZB-Entscheid

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für den MDax ging es um 0,41 Prozent auf 26.033,60 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,08 Prozent nach.

Nach dem Ifo-Geschäftsklimaindex am Vormittag wird die Leitzinsentscheidung der EZB am frühen Nachmittag zum Höhepunkt. An der geldpolitischen Ausrichtung dürfte sich nichts verändern. Die meisten Bankvolkswirte rechnen mit stabilen Leitzinsen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die EZB an ihrer Ausrichtung festhält. Im Fokus stehen daher vor allem Aussagen zum Ausblick.