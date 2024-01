Aktuell Wirtschaft

Dax schüttelt Inflationssorgen ab

Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street verleiht dem deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder Auftrieb. Der Dax schüttelte die negative Überraschung am Vortag durch US-Inflationsdaten ab und legte im frühen Handel um 0,92 Prozent auf 16.698,80 Punkte zu. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 1,34 Prozent auf 26.418,78 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,8 Prozent.