Dax nur noch knapp im Plus

Die Vortageserholung des deutschen Aktienmarktes hat sich am Dienstag nur noch zögerlich fortgesetzt. Um 0,13 Prozent ging es mit dem Leitindex Dax am frühen Nachmittag nach oben auf 15.813 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Titel stieg um ein halbes Prozent auf 27.422 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone lag leicht im Plus.