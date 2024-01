Aktuell Wirtschaft

Dax nimmt neuen Anlauf auf Rekordhoch

Nach den moderaten Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt wieder etwas Boden gutgemacht. Der Anstieg folgt damit der Entwicklung in den USA, wo die Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 am Montag neue Höchstmarken erreicht hatten. Sinkende Renditen an den Anleihemärkten verliehen den Aktienkursen dort Auftrieb.