Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zur Wochenmitte hatte der Dax schon vor dem abendlichen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed mit 18.044 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt, aber etwas darunter geschlossen. Nach den Aussagen der US-Währungshüter erreichten am Mittwoch dann auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial sowie der marktbreite S&P 500 Rekordstände. Die Fed hatte zuvor Zinssenkungen in Aussicht gestellt, was den Aktienmarkt tendenziell beflügelt.