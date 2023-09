Aktuell Wirtschaft

Dax nach erleichternden Inflationsdaten stabil

Der Dax hat sich nach seiner jüngsten Talfahrt am Donnerstag stabilisiert. Der deutsche Leitindex hatte im Verlauf etwas von dem überraschend deutlichen Rückgang der Inflation hierzulande profitiert. Er lag zuletzt geringfügig im Plus bei 15.224,35 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,14 Prozent auf 25.591,78 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte. Auch an den New Yorker Börsen zeichnete sich ein robuster Auftakt ab.