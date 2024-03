Aktuell Wirtschaft

Dax mit sechstem Rekordhoch in Folge

Den Dax hat auch am Mittwoch vor Ostern nichts zu seinem sechsten Rekordhoch in Folge aufhalten können. Am Nachmittag kletterte der Leitindex erstmals über 18.500 Punkte und schloss mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 18.477,09 Punkten. Damit baute er den Gewinn seit Jahresbeginn auf mehr als 10 Prozent aus. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen kletterte zur Wochenmitte im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit Anfang Januar und endete 0,82 Prozent höher bei 27.091,95 Zählern.