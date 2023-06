Aktuell Wirtschaft

Dax lethargisch vor US-Zinsentscheid

Der Dax hat sich am Freitag kaum vom Fleck bewegt. »Solange die Anleger nicht wissen, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche zumindest eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus einlegt oder nicht, legen sie eben an der Börse eine Pause ein«, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets die jüngste Bewegungsarmut am deutschen Aktienmarkt.