Dax leicht im Plus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Die Teuerung in Deutschland lag im Juni etwas über den Erwartungen von Ökonomen - bei 6,4 Prozent. Anleger sehen sich nach wie vor mit der Aussicht auf weiter steigende Zinsen der Notenbanken konfrontiert.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte am Donnerstagnachmittag prozentual fast unverändert bei 27.216,57 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,4 Prozent nach oben.

Im Dax gewannen Infineon 1,9 Prozent. Im MDax legten Aixtron um 4,2 Prozent zu. Gute Zahlen und eine optimistische Prognose des US-Chipkonzerns Micron Technology gaben Auftrieb. Aixtron profitierten zusätzlich von einer positiven Studie der Citigroup.

Enttäuschende Quartalszahlen und eine trübe Prognose des US-Klebstoffkonzerns H.B. Fuller ließen die Anleger des deutschen Konkurrenten Henkel vorsichtig werden. Die im Dax notierten Vorzüge verloren 0,7 Prozent.

Der Euro kostete zuletzt 1,0938 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0951 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,43 Prozent am Vortag auf 2,45 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,28 Prozent auf 124,64 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,34 Prozent auf 134,32 Punkte.