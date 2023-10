Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Seit Wochenbeginn kommt der Dax aber immer noch auf ein Plus von etwa einem Prozent. Argumente gegen Aktien lieferte am Donnerstagnachmittag der ins Stocken geratene Inflationsrückgang in den USA. Die Augen werden nun auf Unternehmensberichte gerichtet.