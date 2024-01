Dax kommt vor US-Inflationsdaten nicht weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unter den Einzelwerten hierzulande waren am Mittwoch die Aktien von Heidelberg Materials mit plus 2,3 Prozent der Dax-Spitzenwert. Eine Empfehlung der Bank of America gab Auftrieb. Analyst Arnaud Lehmann sieht auch nach der jüngsten Rally weiteres Kurspotenzial für die Papiere des Baustoffherstellers.

Im MDax sackten die Aktien von Redcare Pharmacy um 9,6 Prozent ab und waren Index-Schlusslicht - ungeachtet besser ausgefallener Zahlen zum Schlussquartal 2023 als erwartet. Auslöser war eine Abstufung durch Warburg Research. Die starken vorläufigen Umsätze im Gesamtgeschäftsjahr untermauerten zwar das Anlageargument, dass Redcare die am besten positionierte Online-Apotheke in Europa sei und Marktanteile gewinne, schrieb Analyst Michael Heider. Gleichwohl sei es mit Blick auf den zuletzt starken Kursanstieg Zeit für eine Atempause.

Auto1 rutschten als schwächster Wert im Kleinwertebarometer SDax um 7,7 Prozent in Richtung Rekordtief ab. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel rechnet nach Gesprächen mit dem Management des Online-Autohändlers mit einem schwächeren Jahresende als von ihm zuvor gedacht. Insbesondere der Absatz im Segment Merchant, der Plattform für Gebrauchtwagenhändler, stehe weiter unter Druck.

Beim Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich die Bewegung mit plus 0,04 Prozent auf 4468,98 Punkte ebenso in Grenzen wie in Paris, wo der Cac 40 prozentual fast unverändert schloss. In London ging es für den FTSE 100 um 0,42 Prozent abwärts. In New York standen der Dow Jones Industrial und die Nasdaq-Indizes zum europäischen Börsenschluss etwas höher.

Der Euro legte zu. Die Gemeinschaftswährung kostete nach dem Börsenschluss 1,0953 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0946 (Dienstag: 1,0940) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9135 (0,9140) Euro gekostet.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,21 Prozent am Vortag auf bei 2,19 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 126,30 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,21 Prozent auf 135,11 Punkte.