Aktuell Wirtschaft

Dax knüpft an Vortagesgewinne an

Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Der Leitindex Dax knüpfte an seinen positiven Wochenauftakt an und stieg am Morgen um 0,64 Prozent auf 15.223,97 Punkte. Jüngst hatten der Zusammenbruch der kalifornischen Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank sowie die Notfallrettung der Credit Suisse für heftige Turbulenzen im Bankensektor gesorgt und so auch den Gesamtmarkt in Mitleidenschaft gezogen.