Aktuell Wirtschaft

Dax klettert in Richtung Rekordhoch

Die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt ist in vollem Gange. Angetrieben von Erwartungen auf bald sinkende Zinsen übersprang der Dax am Freitag die Marke von 16.300 Punkten. Charttechnisch gesehen ist der Weg bis zum Rekordhoch bei 16.528,97 Punkten frei. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,68 Prozent auf 16.326,31 Punkte und steuert auf ein Wochenplus von fast zwei Prozent zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 0,64 Prozent auf 26.350,88 Zähler.