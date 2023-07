Aktuell Wirtschaft

Dax klettert erneut auf Rekordhoch

Der Dax hat am Montag seinen erst am Freitag erreichten Rekord übertroffen. Auch dank positiver Vorgaben aus Asien schaffte es der deutsche Leitindex bis auf gut 16.528 Punkte. Am Nachmittag behauptete er ein Plus von 0,18 Prozent auf 16.498,60 Punkte. Für den Juli steuert er damit auf ein Plus von 2,2 Prozent zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montag 0,26 Prozent auf 28.781,80 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,39 Prozent auf 4483,85 Zähler stieg.