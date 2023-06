Dax hält moderates Plus nach US-Inflationsdaten

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zuletzt ebenfalls 0,3 Prozent auf 27.385,76 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es auch um 0,3 Prozent nach oben.

Die hohe Inflation in den USA ging im Mai deutlich zurück. ie Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent, im April hatte die Rate noch bei 4,9 Prozent gelegen.

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland hellten sich im Juni etwas auf. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg zum Vormonat auf minus 8,5 Punkte.

Im Umfeld teilweise erholter deutscher Internet-Werte fielen die Aktien von Zalando mit einem Kursaufschlag von 2,1 Prozent als Dax-Spitzenreiter auf. Mit einem Abschlag von rund einem Viertel sind die Papiere des Online-Modehändlers in diesem Jahr allerdings der mit Abstand schwächste Dax-Wert. Mit HelloFresh erholte sich auch ein anderer deutscher Internet-Wert, der in diesem Jahr auf eine dürftige Kursentwicklung zurückblickt. Beim Kochboxenlieferanten gab es am Dienstag einen Anstieg von 3,5 Prozent.

Die SAP-Aktien stiegen im Windschatten unerwartet guter Quartalszahlen des US-Rivalen Oracle auf den höchsten Stand seit November 2021 und notierten zuletzt 0,6 Prozent im Plus. Florierende Cloud-Services verhalfen dem US-Softwarekonzern im vergangenen Geschäftsquartal zu mehr Gewinn und Umsatz. Die gute Dynamik bei Oracle und ein großer Tech-Hype seien gute Voraussetzungen für SAP, kommentierte ein Börsianer am Morgen.

Der Euro stieg über die Marke von 1,08 US-Dollar und wurde zuletzt mit 1,0822 Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Vortag auf 1,0765 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 2,43 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 125,41 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 134,50 Punkte zu.