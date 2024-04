Aktuell Wirtschaft

Dax gibt nach starkem Wochenstart wieder nach

Der Dax ist nach seinem schwungvollen Start in die Woche etwas tiefer in den Handel am Dienstag gestartet. Der deutsche Leitindex fiel kurz nach dem Auftakt um 0,46 Prozent auf 18.234,39 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,21 Prozent auf 27.079,85 Zähler nach. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, stand 0,38 Prozent im Minus bei 5026,71 Punkten. Die US-Börsen kamen am Vortag nicht vom Fleck, Asien zeigte sich uneinheitlich.