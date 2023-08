Aktuell Wirtschaft

Dax gibt nach

Konjunktur- und Inflationssorgen haben am Dienstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt abbröckeln lassen. Der Dax fiel bis zum frühen Nachmittag um 0,85 Prozent auf 15.769,56 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gerutscht war. Der Leitindex blieb aber in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15.700 und gut 16.000 Zählern.