Dax gibt etwas nach

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Am deutschen Aktienmarkt standen vor allem Unternehmenszahlen im Fokus. Im Dax führte der Sportartikelhersteller Adidas nach guten Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresziele mit einem Kursplus von 4,3 Prozent die Gewinnerliste an. Auch die Aktien des Konkurrenten Puma stiegen um drei Prozent.

Vordere Plätze im Dax beziehungsweise im Nebenwerte-Index SDax belegten die zuletzt wenig gefragten Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und Traton. Sie profitierten mit Kursgewinnen von bis zu 1,4 Prozent von einem überraschend hohen Quartalsgewinn des schwedischen Lastwagen- und Busherstellers Volvo.

Auch die Titel des Lkw-Zulieferers SAF Holland profitierten von der guten Branchenstimmung. Optimistische Erwartungen der Privatbank Hauck Aufhäuser Investment Banking an den Quartalsbericht erfüllten sich am Nachmittag mit erneut angehobenen Jahreszielen. Die Papiere zogen um zuletzt 7,7 Prozent an.

Die Lufthansa-Titel bekamen gleich von zwei Seiten Druck. Hier enttäuschte US-Konkurrent United Airlines mit seiner Gewinnprognose für das laufende Quartal. Zudem strich die US-Bank Citigroup ihre Kaufempfehlung für die Aktien der Fluggesellschaft, die mit minus 3,1 Prozent MDax-Schlusslicht waren.

Am deutschen Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von 2,81 Prozent am Vortag auf 2,91 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,28 Prozent auf 122,77 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,16 Prozent auf 127,85 Zähler.

Der Euro gab leicht nach auf 1,0556 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0569 Dollar festgesetzt.