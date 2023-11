Aktuell Wirtschaft

Dax gewinnt noch ein Prozent hinzu

Der Dax hat am Ende einer starken Woche noch einmal Fahrt aufgenommen. Der deutsche Leitindex zog bis zum Freitagmittag um 0,95 Prozent auf 15.936,89 Punkte an. »Die verspätete Herbstrally kommt nun richtig in Fahrt«, schrieb Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Auf Wochensicht deutet sich für den Dax ein Plus von 4,6 Prozent an. Vor allem mildere Inflationsdaten aus den USA hatten zuletzt für Auftrieb gesorgt.