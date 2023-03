Aktuell Wirtschaft

Dax gewinnt - Credit-Suisse-Übernahme kommt gut an

Die starken Schwankungen am deutschen Aktienmarkt angesichts der Turbulenzen im Bankensektor haben am Montag ein positives Ende gefunden. Der sehr schwach gestartete Dax baute seine Erholungsgewinne am Nachmittag merklich aus und schloss mit einem Plus von 1,12 Prozent bei 14.933,38 Punkten. Am Morgen war der deutsche Leitindex in der Spitze um mehr als zwei Prozent auf ein weiteres Tief seit Januar gefallen. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte machte seine Anfangsverluste wett und gewann letztlich 0,55 Prozent auf 26.592,59 Zähler.