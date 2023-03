Aktuell Wirtschaft

Dax-Gewinne schrumpfen nach Inflationsdaten aus Deutschland

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch von der weiter anziehenden Konjunktur in China profitiert. Allerdings hält sich hierzulande die Teuerung hartnäckig auf hohem Niveau, so dass die wichtigsten Indizes am frühen Nachmittag spürbar unter Druck gerieten.