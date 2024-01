Dax fällt etwas zurück

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Das Interesse richtet sich auf Inflationszahlen aus dem Euroraum am Vormittag sowie auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag. Die Jahresendrally an den Aktienbörsen hatte von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen profitiert. Vor allem mit Blick auf die US-Notenbank waren jüngst aber einige Zweifel aufgekommen, ob die Währungshüter wirklich schon früh im Jahr 2024 eine erste Leitzinssenkung vornehmen werden. Das lastete auf den Kursen.

Mittlerweile herrsche zwar Konsens, dass die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Federal Reserve am Zinshochpunkt sind und die Leitzinsen nur noch fallen könnten, ausschlaggebend sei aber das Timing der ersten Zinssenkung, erklärt Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank die Bedeutung der Daten. Gleichwohl werde ein Anstieg der Dezember-Inflationszahlen in der Eurozone kaum jemanden überraschen.

Bereits am Donnerstag hatten Daten für Deutschland einen wieder stärkeren Anstieg der Verbraucherpreise zum Jahresende gezeigt, auch weil ein Jahr zuvor der Staat einmalig die Kosten für den Abschlag der Gas- und Fernwärmekunden übernommen hatte.

Siemens-Aktien fielen am Freitag um 1,5 Prozent, nachdem die Bank of America ihre Kaufempfehlung gestrichen hatte. Schlusslicht im Dax aber waren die Aktien des Online-Modehändlers Zalando, die sich mit einem Minus von rund 2 Prozent auf 18,98 Euro weiter ihrem Rekordtief von 17 Euro aus dem Herbst 2014 näherten.