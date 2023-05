Dax etwas höher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte kaum verändert mit minus 0,05 Prozent auf 27 305,80 Punkte. Ähnlich war das Bild im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

US-Präsident Joe Biden wird wegen des drohenden Zahlungsausfalls seines Landes bereits am Sonntag nach Beendigung des G7-Gipfels in Japan in die Heimat zurückkehren. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte, dass der Zahlungsausfall bereits am 1. Juni eintreten könnte. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des US-Schuldenstreits am Montag hatte sich Biden jedoch »optimistisch« geäußert.