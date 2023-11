Aktuell Wirtschaft

Dax dreht ins Plus

Der zuletzt erlahmte Dax hat sich am Mittwoch ins Plus vorgearbeitet. Am Nachmittag ging es für den Leitindex um 0,30 Prozent auf 15.197,59 Punkte nach oben. In der zweiten deutschen Börsenliga sah es wie schon am Vortag noch etwas besser aus: Der MDax stieg zur Wochenmitte um 1,02 Prozent auf 25.363,16 Punkte. Er überbot kurzzeitig sein Zwischenhoch aus der Vorwoche.