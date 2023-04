Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Dax hat am Donnerstag nach einem unspektakulären Handelsverlauf 0,16 Prozent höher mit 15.729,46 Punkten geschlossen. Der deutsche Leitindex blieb damit knapp unterhalb seines jüngst erreichten höchsten Standes seit Januar 2022. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schaffte am Ende ein Plus von 0,81 Prozent auf 27.561,50 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,68 Prozent höher mit 4363,24 Zählern aus dem Handel.