Aktuell Wirtschaft

Dax büßt leicht ein

Der Dax hat am Montag leicht eingebüßt. Der deutsche Leitindex verlor in der ersten halben Stunde nach der Xetra-Eröffnung 0,18 Prozent auf 15.923,25 Zähler. In den ersten Handelsminuten war das Minus noch etwas größer gewesen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen kletterte ins Plus mit 0,41 Prozent auf 28 203,26 Punkte. Nach unten ging es mit minus 0,1 Prozent für das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50.