Dax-Anleger vor Fed-Entscheidung vorsichtig

Der Dax hat am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA seine Gewinne gegen Mittag fast komplett abgegeben. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,06 Prozent bei 14.819 Punkten. Damit steht er zwar weiter klar über seinem in der Vorwoche erreichten Tief seit März bei 14.630 Punkten, muss sich nun aber wieder mit der Marke um 14.800 Punkten arrangieren. Die war in den vergangenen Tagen ein zäher Widerstand, den der Dax aber geknackt hatte. Nun muss sich zeigen, wie nachhaltig diese Entwicklung ist.