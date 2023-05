Dämpfer für den Dax

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Vorgaben der asiatischen Börsen sowie enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten belasteten. Im Anlegerfokus steht kurz vor Monatsende zudem immer noch die US-Schuldenfrage. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,97 Prozent auf 15.755,11 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex im Mai ein Verlust von rund einem Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwochmorgen um 1,15 Prozent auf 26.487,09 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,8 Prozent nach unten.