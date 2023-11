Cem Özdemir will Ausbau des Bio-Markts stärker ankurbeln

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bundesagrarminister Cem Özdemir will den weiteren Ausbau des Marktes für Bio-Produkte in Deutschland beschleunigen. Das angestrebte Wachstum eröffne der gesamten Lebensmittelwirtschaft zusätzliche Möglichkeiten, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Berlin.

Eine nun vom Ministerium vorgelegte Strategie sieht dafür verschiedene Maßnahmen vor. Dazu gehört verstärkte Forschung, um Erträge des ökologischen Landbaus zu steigern. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen stärker über Vorteile der Bio-Produktion für den Umwelt- und Tierschutz informiert werden. Ein wichtiger Hebel sollen außerdem mehr Bio-Angebote in Kantinen und Restaurants sein.

Ziel der Ampel-Koalition ist, den Anteil der Bio-Landwirtschaft schon bis 2030 auf 30 Prozent der gesamten Agrarfläche auszuweiten. Zuletzt war der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Felder und Wiesen weiter leicht gestiegen und lag Ende 2022 bei 11,2 Prozent. Bio arbeiten nun 14,2 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe.

Daten zur Biolandwirtschaft 2022, mit Länderzahlen

Längere Entwicklung des Ökolandbaus