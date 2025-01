Aktivisten fordern: Bauern vor Konzerninteressen

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hört sich an, was Aktivisten bei der Grünen Woche fordern.

Am Rande der Grünen Woche in Berlin haben Aktivisten Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und seine internationalen Amtskollegen dazu aufgerufen, die Bauern vor die Interessen der Konzerne zu stellen. »Alle Menschen, die auf dem Land leben und arbeiten, müssen in die politische Gestaltung unserer Ernährungssysteme einbezogen werden«, heißt es in einer Protestnote, die ein Bündnis aus mehreren Organisationen Özdemir am Morgen überreichte. Zu häufig würden Bäuerinnen und Bauern weltweit vor vollendete politische Tatsachen gestellt. Heute steht in Berlin eine internationale Agrarministerkonferenz an.

Traditionelle Demo »Wir haben es satt«

Tausende von Menschen wollen zudem im Regierungsviertel in Berlin-Mitte für eine sozialökologische Wende in der Agrarpolitik demonstrieren. Dazu aufgerufen hat das Bündnis »Wir haben es satt«. Laut der Veranstalter beteiligen sich rund 60 Organisationen aus Landwirtschaft und Zivilgesellschaft. 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind angemeldet. Die Grüne Woche wurde am Donnerstag eröffnet. Sie gilt als eine der größten Messen für Ernährung und Landwirtschaft weltweit.