Ölpreisanstieg bremst Dax

Der Anstieg der Ölpreise hat den Dax zum Auftakt in das zweite Quartal zunächst gebremst. Nach einer starken letzten Märzwoche kam das deutsche Börsenbarometer in den ersten Handelsminuten am Montag mit plus 0,06 Prozent auf 15.638,54 Punkte kaum vom Fleck.