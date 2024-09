Zweiter Todestag: Royals erinnern an Queen Elizabeth II.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Jahre nach dem Tod von Königin Elizabeth II. hat die britische Königsfamilie an sie erinnert. Das Königshaus postete in sozialen Medien ein Bild der früheren Monarchin in einem pinkfarbenen Kostüm. Sie war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf dem schottischen Landsitz Balmoral gestorben. Seitdem steht ihr Sohn König Charles III. an der Spitze der britischen Monarchie.

Der 75-Jährige besuchte zum Gedenken eine Kirche in der Nähe von Balmoral. Er erschien dort gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla. Charles wollte dort einen Moment innehalten, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Zweites Jahr von Charles' Regentschaft schwierig

Das zweite Jahr von Charles' Regentschaft ist von Rückschlägen geprägt. Der Monarch wird wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt, auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate hat eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Charles ist mittlerweile aber wieder zurück im öffentlichen Leben.

Im Herbst soll der 75-Jährige auch nach Australien und Samoa reisen; es wird die erste große Auslandsreise seit Bekanntwerden seiner Diagnose. Charles' Gesundheit habe oberste Priorität, entwickle sich aber in eine »sehr positive Richtung«, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA eine nicht näher genannte royale Quelle.

König Charles III. ist der Nachfolger von Königin Elizabeth II. Hier steht er zusammen mit Königin Camilla. Foto: Aaron Chown/DPA König Charles III. ist der Nachfolger von Königin Elizabeth II. Hier steht er zusammen mit Königin Camilla. Foto: Aaron Chown/DPA

»Times«-Bericht: Kate plant weitere Auftritte

Der Zeitung »Sunday Times« zufolge soll auch Prinzessin Kate weitere Auftritte planen. Die 42-Jährige war Anfang des Jahres im Bauchraum operiert worden und hatte im März eine Krebsdiagnose bekanntgegeben. Im Sommer zeigte sie sich erstmals wieder bei offiziellen Terminen - der Parade Trooping the Colour und dem Tennisturnier in Wimbledon.

Dem Bericht zufolge könnte Kate im November an einem Gedenken für die Kriegstoten teilnehmen. Das Gedenken am »Remembrance Sunday« ist ein zentraler Tag im Kalender der Royals. Zudem gebe es Planungen für ihren Liedergottesdienst, den sie üblicherweise zu Weihnachten aufzeichnet. Der Kensington-Palast kommentierte den Bericht nicht.

Denkmal für die Queen in London geplant

Zum zweiten Todestag von Elizabeth II. gab die britische Regierung neue Details zu einem geplanten Denkmal bekannt. Es soll im St. James's Park in der Nähe des Londoner Buckingham-Palasts platziert werden. Wie das Denkmal aussehen wird, ist noch unklar. Das finale Design soll 2026 feststehen, in dem Jahr wäre Elizabeth 100 Jahre alt geworden.

Der Trauerzug mit dem Sarg der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. führte über die Prachtstraße The Mall. Foto: Zac Goodwin/DPA Der Trauerzug mit dem Sarg der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. führte über die Prachtstraße The Mall. Foto: Zac Goodwin/DPA

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer würdigte die frühere Monarchin auf X: Während der 70 glorreichen Jahre ihrer Regentschaft habe sie im Mittelpunkt des Lebens der Nation gestanden. Auch ihr langjähriger Begleiter, Pferdepfleger Terry Pendry, erinnerte sich in einem Podcast zurück und erzählte von der Beziehung der Queen zu ihrem heiß geliebten Pony Emma und ihrem Humor. »Sie mochte einen guten Witz.«