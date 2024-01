Zwei Tote nach Brand in Krankenhaus in Uelzen

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Nach dem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen am späten Donnerstagabend ist ein weiterer Mensch gestorben. Das teilte die Krankenhaus-Gesellschaft am Freitag mit. Zunächst hatten die Einsatzkräfte einen Toten und zahlreiche Verletzte gemeldet.

»Tief bestürzt müssen wir mitteilen, dass eine Patientin und ein Patient in Folge des Brandes verstorben sind«, teilte ein Sprecher der Helios Kliniken Schwerin GmbH am Freitag mit. Ein Mensch werde derzeit noch vermisst. Acht Patienten seien schwer und 16 weitere leicht- oder mittelschwer verletzt worden, hieß es. »Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Verstorbenen und bei den verletzten Patienten.«

Das Feuer war im dritten Stock der Klinik ausgebrochen, es griff auf mehrere Patientenzimmer über. Zahlreiche Menschen wurden aus dem Krankenhaus gerettet, einige über Leitern. Etwa 140 Rettungskräfte waren im Einsatz, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Freitag sagte. Demnach erlitten die Verletzten Rauchvergiftungen und Brandwunden. Das Feuer sei gelöscht worden.

Der Rettungsdienst richtete laut Feuerwehr eine Sammelstelle ein, in der die Patienten untersucht wurden. Sie wurden dann auf andere Stationen der Klinik verteilt oder in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie viele Menschen insgesamt von dem Feuer und dessen Auswirkungen betroffen waren, war zunächst nicht bekannt.

Nach ersten Schätzungen könnte der Gesamtschaden bei mehr als einer Million Euro liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Bereich um den Brandort ist demnach vorübergehend nicht zu nutzen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und suchte nach Spuren.