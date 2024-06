Zwei Tote in Zweibrücken gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einer Wohnung in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz sind zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Verbrechen aus, wie sie am Dienstag mitteilte. Demnach fand ein 29-Jähriger die Toten am späten Montagabend und alarmierte die Beamten.

Bei den mutmaßlich Getöteten handele es sich um eine 24-jährige Frau und einen Mann, dessen Identität zunächst nicht genau geklärt werden konnte. Wie die beiden starben, ist unklar. Die beiden Leichen werden rechtsmedizinisch untersucht.

Derzeit gebe es keinen konkreten Tatverdacht, teilten die Ermittler weiter mit. Der 29-Jährige, der die Leichen entdeckte, werde als Zeuge vernommen. Auch zu möglichem Motiv und weiteren Hintergründen der Tat laufen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

