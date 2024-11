Zwei Tote in Esslingen - Hintergrund wohl Mietstreitigkeiten

Zwei Tote und zwei Verletzte gab es nach einem Brand in Esslingen.

Bei einem Hausbrand in Esslingen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Informierte Kreise gehen davon aus, dass Mietstreitigkeiten Hintergrund für den Vorfall waren. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, dass ein Mieter im Verdacht steht, den Sohn des Vermieters und sich selbst getötet zu haben. Die Polizei wollte sich dazu zunächst nicht äußern. Auch zur Todesursache der beiden Männer sagte ein Sprecher zunächst nichts. Zwei Menschen wurden zudem verletzt - einer von ihnen schwer.

Der Polizeisprecher bestätigte, dass einer der Toten der Verursacher gewesen sei: »Der Täter befindet sich unter den beiden Toten.« Bei dem Feuer sei zudem eine Frau schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein weiterer Mann habe leichte Verletzungen erlitten. Er wurde von der Feuerwehr von einem Balkon gerettet und in eine Klinik gebracht. Die beiden Toten wurden nach Angaben eines Polizeisprechers in dem Gebäude gefunden.

Schwierige Löscharbeiten

Das Haus, in dem ein Zimmer im Dachgeschoss in Brand geraten war, sowie angrenzende Gebäude wurden teilweise vorsorglich geräumt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr liefen am Morgen noch und Spezialkräfte durchsuchten das Gebäude. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es weitere Verletzte gibt, hieß es.

Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben von Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) schwierig. Ein Brand in der Altstadt sei herausfordernd. Es seien knapp 100 Feuerwehrleute im Einsatz. »Es wird sicherlich noch mehrere Stunden dauern, bis der Brand gelöscht ist.«

Nachbarn von Knallgeräuschen geweckt

Ein Nachbar wurde nach eigenen Angaben von dem Geschehen geweckt. »Ich habe geschlafen, dann habe ich vier Explosionen gehört«, sagte der Mann einem dpa-Reporter. Danach habe er eine Rauchwolke gesehen.

Der Notruf bei den Helfern ging um kurz nach 7.00 Uhr ein. Nachbarn hatten die Polizei gerufen, nachdem sie Schreie und Knallgeräusche gehört und Rauch gesehen hatten. Aufgrund der unklaren Knallgeräusche waren auch Entschärfer des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und Spezialkräfte des Polizeipräsidiums am Einsatz beteiligt.

Auch ein Spezialeinsatzkommando war beteiligt. Foto: Bernd Weißbrod/DPA Auch ein Spezialeinsatzkommando war beteiligt. Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben nicht. Betroffene wurden vom Rettungsdienst und Mitarbeitern der psychosozialen Notfallversorgung betreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Straße rund um den Brandort war weiträumig abgesperrt.

Oberbürgermeister: »Schwierige Situation für unsere Stadt«

»Das ist wieder eine schwierige Situation für unsere Stadt«, sagte Oberbürgermeister Klopfer. Erst im Oktober hatte es einen tragischen Unfall in der Stadt am Neckar gegeben: Damals war ein Autofahrer auf einen Gehweg geraten und hatte dort eine 39-Jährige und ihre drei und sechs Jahre alten Söhne erfasst. Die drei waren noch an der Unfallstelle gestorben.