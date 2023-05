Zwei Tote im Mercedes-Werk - Verdächtiger schweigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der mutmaßliche Todesschütze von Sindelfingen, der im Werk von Mercedes-Benz auf zwei Kollegen gefeuert haben soll, hat sich bisher nicht zu der Tat geäußert. Er habe beim Haftrichter keine Angaben gemacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der 53-jährige Türke soll am Donnerstagmorgen zwei Kollegen - allesamt Mitarbeiter der Logistikfirma Rhenus - erschossen haben. Bei der verwendeten Schusswaffe handele es sich um eine Pistole, die er wahrscheinlich illegal besessen habe.

Das Motiv für die Tat war weiterhin unklar. »Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist weiterhin auch die Klärung der Motivlage, zu der bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen«, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit.

Zur Aufklärung der Tat richtete die Polizei eine 17-köpfige Ermittlungsgruppe namens »Halle« ein. Die Produktion in Halle 56, in der sich die Tat ereignete, bleibt vorerst gestoppt. Bis einschließlich Sonntag soll dort nicht gearbeitet werden.

Der mutmaßliche Täter und auch die beiden Opfer arbeiteten in der Produktionshalle gemeinsam. Einer der beiden 44-Jährigen starb noch vor Ort, der andere wenig später im Krankenhaus.

Schweigeminute am Montag

Am Montag soll es eine Schweigeminute in dem Werk in Sindelfingen geben. »Mitarbeitende anderer Standorte sind dazu eingeladen, zu diesem Zeitpunkt ebenfalls innezuhalten«, teilte ein Konzernsprecher mit. Für die betroffenen Beschäftigten werde es ferner jeweils vor Produktionsbeginn eine eigene Gedenk- und Informationsveranstaltung geben.

Bereits am Donnerstag seien am Standort Kränze zum Gedenken an die Opfer niedergelegt und ein Ort der Anteilnahme geschaffen worden. Zugleich bietet das Unternehmen Notfallseelsorge für psychosoziale Nachsorge der Mitarbeitenden an.