Zwei Tote bei Kleinflugzeugabsturz auf Terrasse

In Korschenbroich am Niederrhein ist ein Kleinflugzeug auf die Terrasse eines Wohnhauses gestürzt. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, wie ein Polizeisprecher in Neuss bestätigte. Zuvor hatten »Rheinische Post« und die »Bild«-Zeitung berichtet.

Eine der Toten sei die 71 Jahre alte Pilotin des Kleinflugzeuges, sagte der Polizeisprecher. Sie stamme aus Düsseldorf und habe offensichtlich allein im Flugzeug gesessen. Bei der anderen toten Person werde die Identität weiter geprüft. Zum Grund des Absturzes könne man noch nichts sagen, so der Sprecher.

An der Absturzstelle sei sofort ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit rund 50 Kräften im Großeinsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle. Sie hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Auf Bildern vom Unglücksort ist zu sehen, wie das Heck der zerstörten Maschine aus dem Vorgarten des Hauses ragt und Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken den Brand löschen. Die Fassade des Hauses ist teils massiv beschädigt und hat schwarze Rauchspuren.

Die Polizei richtete an der Unfallstelle einen Anlaufpunkt für die Presse ein.