Zwei Mitarbeiter deutscher Tochterfirma in den USA getötet

Bei einem Gewaltverbrechen im US-Bundesstaat Tennessee sind Medien zufolge zwei Deutsche getötet worden. Bei den Toten handele es sich um Mitarbeiter einer Tochterfirma des niedersächsischen Unternehmens Barnstorfer Kunststofftechnik (Barku), teilte die deutsche Firma auf ihrer Website mit.

US-Medien berichteten unter Berufung auf die zuständige Polizeibehörde, dass es sich bei den Getöteten um deutsche Staatsbürger handele. Die deutsche Botschaft in Washington reagierte auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht.

Den Berichten zufolge hatte ein 38-Jähriger am Montagmorgen (Ortszeit) das Feuer eröffnet. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelte es sich demnach um einen Mitarbeiter des Werks in der Stadt Cleveland.

Nach der Tat habe der Mann den Berichten zufolge die Flucht ergriffen und sich in einem Haus in einem benachbarten Ort verschanzt. Ein Spezialeinsatzkommando habe das Gebäude mehrere Stunden lang umstellt und schließlich den mutmaßlichen Täter tot aufgefunden - er habe sich offenbar selbst getötet. Weitere Details und Hintergründe zu der Tat waren zunächst nicht bekannt.