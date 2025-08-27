Zwei Millionen Menschen sehen »Kanu des Manitu«

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Das Kanu des Manitu« von Michael Bully Herbig hat knapp zwei Wochen nach dem Kinostart die Zwei-Millionen-Besuchermarke geknackt. Das teilt die Constantin Film in München mit. Demnach wurden die zwei Millionen am Dienstagabend erreicht. Das sei ein »Riesenerfolg«.

Am zweiten Wochenende nach dem Kinostart seien gut 760.000 Tickets verkauft worden. Allein am vergangenen Samstag hätten sich rund 240.000 Menschen den Film angeschaut. Das seien so viele Besucher wie an keinem anderen Tag seit dem Start der Komödie am 14. August gewesen, schreibt Constantin Film.

Komische Wildwest-Wirren

Der Film ist die Fortsetzung des Überraschungserfolgs »Der Schuh des Manitu« von 2001. In »Das Kanu des Manitu« feiern Abahachi (Michael Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) ein Vierteljahrhundert Blutsbrüderschaft. Sie geraten erneut in viele Wildwest-Wirren und müssen ein sagenumwobenes Kanu finden, dem magische Kräfte nachgesagt werden. Auch Abahachis Zwillingsbruder Winnetouch, Sky du Mont als Schurke Santa Maria und Rick Kavanian als Dimitri sind wieder dabei.

»Das Kanu des Manitu« hatte an den Kinokassen einen Spitzenstart hingelegt. Allein in den ersten vier Tagen waren 800.000 Tickets verkauft worden. In den vergangenen Jahren schafften es nur sehr wenige deutsche Produktionen, solche Startzahlen hinzulegen. Den Vorgängerfilm »Der Schuh des Manitu« sahen sich 2001 in den ersten vier Tagen noch mehr Menschen an - und zwar rund 950.000.