Zwei männliche Leichen im Münsterland gefunden

An einem Maisfeld in Gronau nordwestlich von Münster sind zwei Leichen gefunden worden. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten Spaziergänger am Sonntag die Polizei gerufen, nachdem ihr Hund aus der Erde einen Stiefel ausgebuddelt hatte. Daraufhin fanden die Ermittler die Überreste von zwei männlichen Leichen in einem angrenzenden Erdstück.

»Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang«, sagte die Leiterin der Mordkommission Julika Böhlendorf. Die Identitäten sind demnach noch nicht geklärt. »Wir hatten Mantrailer-Hunde und eine Drohne im Einsatz. Zudem ist das Erdreich ausgekoffert worden, um gegebenenfalls weitere Spuren zu finden«, sagte Böhlendorf. Bei der Obduktion konnte keine Todesursache ermittelt werden. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung stehen laut Mitteilung noch aus.

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt ist derzeit noch offen, wie lange die Leichen an der Stelle lagen oder wann die Männer getötet wurden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben.

Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft