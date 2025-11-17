Zwölfjährige hat OP nach Schuss der Polizei gut überstanden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Zwölfjährige, die bei einem Polizeieinsatz in Bochum durch einen oder mehrere Schüsse aus einer Dienstwaffe getroffen wurde, ist erfolgreich operiert worden. »Sie hat die OP gut überstanden«, sagte ein Polizeisprecher. »Der Zustand des Mädchens ist kritisch, aber stabil.«

Nach dem gehörlosen Mädchen war seit Sonntag gesucht worden, als es aus einer Wohngruppe in Münster weggelaufen war. In der Nacht zu Montag fanden Polizisten die Zwölfjährige in der Wohnung ihrer Mutter in Bochum.

Beim Anblick der Ermittler sei sie mit zwei Messern in der Hand auf die Beamten zugegangen. Um einen drohenden Angriff abzuwehren, habe einer der Beamten sein Elektroimpulsgerät eingesetzt, der andere habe mit seiner Dienstwaffe geschossen und das Kind lebensgefährlich verletzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.