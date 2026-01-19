Zugunglück in Spanien: Auch Deutsche unter den Opfern

Bei dem Unglück in Spanien sind wohl auch Deutsche unter den Opfern.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei dem schweren Eisenbahnunglück in Spanien sind auch Deutsche unter den Opfern. »Leider müssen wir davon ausgehen, dass sich auch deutsche Staatsangehörige unter den Betroffenen befinden. Über die Anzahl gibt es derzeit noch keine verlässlichen Angaben«, hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Die Lage sei derzeit zum Teil noch unübersichtlich. »Unser Konsulat in Malaga und unsere Botschaft in Madrid stehen mit den örtlichen Behörden im engen Austausch, um eine Aufklärung der Identitäten der Opfer zu betreiben.«

Bei dem Unglück in Andalusien im Süden des Landes am Sonntagabend kamen mindestens 40 Menschen ums Leben. Mehr als 170 Reisende seien verletzt worden, davon 24 schwer und fünf sehr schwer, teilten die Behörden mit. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Toten noch weiter steigen werde.