Zug kracht in Baukran – mindestens zehn Tote in Thailand

In Thailand ist ein Passagierzug mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast. Mindestens zehn Menschen seien ums Leben gekommen, etwa 40 weitere seien teilweise schwer verletzt worden, berichteten thailändische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Das Unglück ereignete sich am Morgen (Ortszeit) im Bezirk Sikhio in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Der massive Stahlkran, der für den Gleisbau eingesetzt wurde, sei plötzlich umgekippt, nur Sekunden bevor der Zug heranraste, schrieb die Zeitung »Khaosod«.

Entgleiste Waggons und Flammen

Dieser sei mit voller Wucht in den Kran geprallt. Mehrere Waggons seien daraufhin entgleist, Fahrgäste seien in den Trümmern eingeschlossen worden. Auch sei ein Feuer ausgebrochen, hieß es. Ersten Angaben zufolge war der Kran Teil eines Bauprojekts für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Warum er umstürzte, wird derzeit untersucht.