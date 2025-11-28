Zahl der Toten nach Großbrand in Hongkong steigt auf 128

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Großbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Todesopfer auf 128 gestiegen. 108 davon seien bereits aus den betroffenen Hochhäusern geborgen worden, sagte Sicherheitssekretär Chris Tang. 4 Menschen waren im Krankenhaus gestorben. Die übrigen 16 Leichen befänden sich noch in den Gebäuden, erklärte Tang.

Weitere Leichenfunde konnten die Behörden noch nicht ausschließen. Immer noch gelten 200 Menschen als vermisst, wobei darunter auch noch nicht identifizierte Leichen sind, wie es weiter hieß. Die Feuerwehr löschte mittlerweile die Flammen und beendete ihre Such- und Rettungsarbeiten.

79 Menschen galten weiterhin als verletzt. Unter den Verletzten waren auch einige Feuerwehrleute. Ein 37 Jahre alter Feuerwehrmann war bei dem Einsatz ums Leben gekommen. Die genaue Brandursache stand noch nicht fest.