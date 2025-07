Über das Saarland zog am Sonntag ein Unwetter hinweg.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Regen im Osten und Nordosten Deutschlands. Betroffen sind demnach Teile Sachsens, Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns. Bei ergiebigem Dauerregen könnten bis zu 70 Liter pro Quadratmeter fallen. Die am Vormittag veröffentlichten Unwetter-Warnungen gelten ab dem Nachmittag und je nach Region bis in den Dienstagmorgen hinein.

Der Wetterdienst warnte, bei starken Regenfällen könne es zu raschen Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern sowie zu Aquaplaning kommen. Auch Erdrutsche seien möglich. Autofahrer sollten vorsichtig fahren. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben. Bei Hochwasser oder bereits drohenden Überflutungen sollten Keller sofort verlassen werden.

Bereits am Sonntag waren Unwetter über Teile Deutschlands hinweggezogen. Im Saarland waren Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz gewesen. Die Feuerwehr Saarbrücken registrierte in der Landeshauptstadt und der Region 87 wetterbedingte Einsätze, die Polizei im gesamten Land 66. Ursache für die Einsätze waren den Angaben zufolge zumeist umgestürzte Bäume, überflutete Straßen oder Wasser, das in Gebäude floss.