Weihnachtslotterie »El Gordo« in Spanien gestartet

Die von Millionen Menschen mit viel Spannung und Hoffnung erwartete spanische Weihnachtslotterie hat begonnen. Der Tradition folgend sangen Schüler des Internats San Ildefonso im Madrider Opernhaus Teatro Real bereits die ersten Gewinnzahlen vor. Zwei Tage vor Heiligabend schüttet die Lotterie Gewinne in Rekordhöhe aus. Insgesamt werden mehr als 2,77 Milliarden Euro verteilt – rund 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als größte Tombola bezeichnet. Der Hauptgewinn, genannt »El Gordo« (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird in diesem Jahr 198 Mal ausgezahlt - fünfmal mehr als 2024 - da jede der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird.

Ein Millionenpublikum sitzt fiebernd vor den Fernsehern

Da auch viele kleinere Preise ausgelost werden, dauert die Zeremonie in der Regel vier bis fünf Stunden. Der spanische Fernseh-Sender RTVE überträgt das Spektakel live. Hunderte Zuschauer verfolgen die Ziehung der Glückszahlen direkt im Opernhaus, ein Millionenpublikum dürfte sich zudem wie jedes Jahr vor den Fernsehern zusammenfinden.

Einige Zuschauer verfolgen verkleidet die Ziehung der Glückszahlen direkt im Opernhaus. Foto: Manu Fernandez/DPA

Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten - größeren - Trommel befinden sich 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1.800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale.

Die ausgeschütteten Gewinne entsprechen 70 Prozent der Verkaufseinnahmen. Diese sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und liegen inzwischen bei knapp vier Milliarden Euro. Statistisch gesehen gab jeder Spanier in diesem Jahr 76,08 Euro aus, 2,20 Euro mehr als im Vorjahr.