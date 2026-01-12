Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
»We did it«: Schweighöfer und Ruby O. Fee haben geheiratet

Anfang 2019 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Jetzt hat sich das Schauspieler-Paar das Ja-Wort gegeben. Bei Instagram präsentieren die beiden ihr Glück.

Haben »Ja« gesagt: Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer (Archivbild). Foto: Georg Wendt/DPA
Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben geheiratet. Das bestätigte Schweighöfers Presseagent auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. In einem Instagram-Beitrag schrieben die beiden: »We did it« (»Wir haben es getan«). 

Dazu teilte das Schauspieler-Paar zwei Fotos: Auf einem Bild zeigen sich Schweighöfer und Fee ganz in Weiß gekleidet von hinten, wie sie sich gegenseitig an den Po fassen - beide mit Ehering. Das zweite Foto zeigt die Ringe in Nahaufnahme. Zahlreiche Fans und Promis gratulierten dem Paar. 

Schweighöfer und Fee hatten ihre Beziehung Anfang 2019 öffentlich gemacht. Im Netflix-Film »Army Of Thieves« (2021) traten die beiden erstmals gemeinsam auf. Auch danach standen sie zusammen vor der Kamera, zum Beispiel für den Thriller »Brick«.

