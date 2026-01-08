Was geschah am 9. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Januar 2026

Namenstag

Julian

Historische Daten

2011 - Im Südsudan beginnt die Volksabstimmung über einen unabhängigen Staat. Das Referendum ist Teil des Friedensabkommens, das 2005 den langen Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd nach 21 Jahren beendete. Nach dem offiziellen Endergebnis stimmen fast 98,83 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit.

2001 - Als Konsequenz aus Fehlern im Umgang mit der BSE-Krise treten Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer (Grüne) und Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke (SPD) zurück.

1996 - Etwa 300 tschetschenische Rebellen überfallen ein Krankenhaus in Kisljar in der russischen Teilrepublik Dagestan und nehmen bis zu 3.000 Geiseln. In nachfolgenden Gefechten sterben mehr als 250 Menschen.

1976 - Im Maschinenraum des Containerschiff-Neubaus »Anders Maersk« kommt es auf einer Hamburger Werft zu einer Verpuffung, die den Kessel explodieren lässt. 27 Arbeiter kommen ums Leben.

1951 - In New York wird das 39 Stockwerke hohe Gebäude der Vereinten Nationen eröffnet. Die Baupläne stammen von einem internationalen Architekten-Team, unter anderem mit Oscar Niemeyer und Le Corbusier.

Geburtstage

1976 - Simon Gosejohann (50), deutscher Schauspieler, Moderator und Comedian (TV-Formate: »Comedystreet« und »Elton vs. Simon«)

1956 - Waltraud Meier (70), deutsche Opernsängerin, gilt als eine der bedeutendsten Wagner-Interpretinnen

1951 - Michel Barnier (75), französischer Politiker, Premierminister (2024), Minister und EU-Kommissar

1941 - Joan Baez (85), amerikanische Folksängerin (»We Shall Overcome«, »The Night They Drove Old Dixie Down«)

Todestage

2025 - Otto Schenk, österreichischer Schauspieler, Kabarettist, Opern-Regisseur, Intendant des Wiener Theaters in der Josefstadt 1988-1997, geb. 1930